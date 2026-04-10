Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 3 önemli eksik dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin 11 Nisan Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Marco Asensio yer almadı. Üç oyuncunun yokluğu, teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyen gelişmeler arasında öne çıktı.

İsmail Yüksek’in hafta içerisinde yalnızca bir antrenmana katılabilmesi nedeniyle teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmediği belirtildi. Diğer iki oyuncunun durumu ise dikkat çeken eksikler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor deplasmanı öncesinde kamp kadrosunu duyururken, teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu.