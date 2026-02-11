Haberler

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün, arsa satın almak için iletişim kurduğu emlakçı tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü tespit edildi. Bingöl'ü öldürüp ormanlık alana attığı belirlenen emlakçı tutuklandı.

  • Faik Bingöl'ün kayıp ihbarı sonrası Özkan V. isimli emlakçı gözaltına alındı.
  • Özkan V., Faik Bingöl'ü arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma sonrası tabancayla öldürdü.
  • Özkan V., Faik Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ikamet eden Faik Bingöl'den (38) haber alamayan yakınları, 9 Şubat'ta Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SON İRTİBAT KURDUĞU KİŞİ EMLAKÇI

Yapılan araştırmalarda, Faik Bingöl'ün Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde bir arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine şüpheli Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın perde arkası ortaya çıktı.

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmışÖzkan V.

ÖLDÜRÜP ORMANA ATMIŞ

İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından şüphelinin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı tespit edildi.

EMLAKÇI TUTUKLANDI

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli emlakçı tutuklandı.

Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

