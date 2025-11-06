Haberler

Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sürerken, bölgedeki köyde yaşayan bir tanığın söyledikleri dikkat çekti. Tanık, "Ben kendi kendime buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm. Bu kadını köyden bir araç aldı, bu kadın bu köyde değil."

  • 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve komando birlikleri katılıyor.
  • Köy sakinleri, anne ve oğlunun Bozkurt ilçesine giden yolu sorduklarını ve ellerinde herhangi bir eşya olmadığını belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, anne ve oğlunun, Bozkurt ilçesine giden yolu sorduklarını ve mantar toplar gibi bir hallerinin olmadığını söyledi.

ANNE İLE OĞLU SIRRA KADEM BASTI

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

"BİR ÇOCUK İLE ANNESİ BURAYA KADAR YÜRÜYEMEZ"

Anne ve oğlunu yolda yürürken gördüğünü söyleyen Ayşe Algın, "Ben mantar toplamadan geliyordum. Evin önünde, yolun kenarındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu içinde mecburen eve gelmek zorunda kaldım. Yoksa konuşurdum. Anne ile oğlunu kaybolduğu gün gördüm. Daha sonra ben gördükten sonra annem ile babam da görüyor. Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü uzak, bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Deniz seviyesinden çok yüksek, yürümesi çok zor. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir şekilde poşet falan bulunmuyordu. Annem ile babam da görmüş, 'bunlar çocukla buraya kadar mantara mı gelmiş' demişler. Biz mantar toplamaya geldiklerini zannettik. Yoksa muhabbet ederdik. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'nereye gidiyorsun' diye sormuşlar. O da 'ben Bozkurt'a gidiyorum, Bozkurt'a nasıl gidiliyor' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmişler" dedi.

Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

"BU KADINI KÖYDEN BİR ARAÇ ALDI"

Köyde yaşayan Ayşe Sarıoğlan ise, "Ben kendi kendime söyleniyordum, çocukla buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Bizler, kadının kaybolduğu gece imama misafirliğe gitmiştik. Sohbet esnasında konuşuldu. 'Köyden bir kadın ile çocuk geçti' denildi. Hocanın hanımı, 'Ayşe teyze bende gördüm onları, Bozkurt'u sordular bana, ben de ters yöndesin, geri dön' dedim. Köyden geçerken görenler var. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm" diye konuştu.

