Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Kastamonu deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Kastamonu'da deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Kastamonu deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Kastamonu'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Kastamonu'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

KASTAMONU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kastamonu, son yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan 1996 deprem bölgeleri haritasında I. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Buna göre Kastamonu 1. derece deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Kastamonu'nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan – Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova – Çorum fay zonu üzerinde meydana gelmiştir.