Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Gündem Haberleri

Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Kastamonu deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Kastamonu'da deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilen çocuklara polisler moral veriyorDeprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilen çocuklara polisler moral veriyor
Yabancı öğrenciler depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okuduYabancı öğrenciler depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okudu

Kastamonu deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Kastamonu'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Kastamonu'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Kastamonu deprem bölgesi mi? Kastamonu'da deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

KASTAMONU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kastamonu, son yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan 1996 deprem bölgeleri haritasında I. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Buna göre Kastamonu 1. derece deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Kastamonu'nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan – Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova – Çorum fay zonu üzerinde meydana gelmiştir.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kastamonu Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title