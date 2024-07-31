Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani ne zaman öldü? Kasım Süleymani'nin hayatı ve kariyeri...

Kasım Süleymani, İran'ın önemli askeri komutanlarından biri olup, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'nün başkanıydı. Kasım Süleymani uğradığı saldırı sonucu3 Ocak 2020'de öldürülmüştür. Peki, Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani ne zaman öldü? Kasım Süleymani'nin hayatı ve kariyeri...

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani 11 Mart 1957'de doğmuştur. 3 Ocak 2020'de öldürülmüş İranlı askerdir.

Yoksul ve köylü bir ailede doğan Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldıktan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. Askeri kariyerinde Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadının "gölge liderleri" olarak tanımlanmış Süleymani, Suriye İç Savaşı'nda Suriye Hükûmeti ve Beşşar Esad'ı destekleyen çatışmalarda ve 2015'te Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında rol oynadı.

3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda öldü. ABD yetkilileri, Süleymani'nin 29 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde yapılan protesto gösterisinin arkasındaki kişi olmasını, İHA saldırısının nedeni olarak açıkladı.