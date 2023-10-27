Kasım ayında askere gidecek olan gençler ve aileleri, askerlik tarihlerini öğrenmek istiyor. Kasım celbinin ne zaman askere gideceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gider? 2023 Kasım ve Aralık ayı celp ve sevk tarihleri nedir? İşte detaylar...

Kasım celbi ne zaman askere gider? 2023 Kasım ve Aralık ayı celp ve sevk tarihleri!

Kasım celbi ne zaman askere gider sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden açıklanmıştır. Sevk ve celp tarihleri araştırılmaktadır. Arama motorlarında askerlik başvurularıyla ilgili sevk tarihleri sorgulatılıyor. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gider? 2023 Kasım ve Aralık ayı celp ve sevk tarihleri nedir? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacaktır.

ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA!

Asker adayları tarafından Kasım ayı celp ve sevk tarihleri araştırılıyor. Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden açıklanacaktır. Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresi üzerinden celb tarihlerini ve askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.