Kasap Halil Usta: Gaziantep'te üç kuşaktır süren bir esnaf hikayesi

Kasap Halil Usta: Gaziantep'te üç kuşaktır süren bir esnaf hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Emek Mahallesi'nde hizmet veren "Kasap Halil Usta", 1930'lu yıllara uzanan bir aile geleneğinin devamı niteliğinde. 2006'da kasaptan lokantaya dönüşen işletme, bugün üçüncü kuşak temsilcileri Abdullah ve Yunus Bakışgan tarafından tek şubeyle yönetiliyor. Geleneksel lezzetlere sadık kalan lokanta, zincirleşmeden hizmet vermeye devam ediyor.

Gaziantep'in Emek Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Kasap Halil Usta" adlı işletme, geçmişi 1930'lu yıllara uzanan bir aile geleneğinin devamı niteliğinde. 1930 yılından 2006'ya kadar kasaplık mesleğini sürdüren Bakışgan ailesi, bu tarihten itibaren lokanta sektörüne yönelerek et yemekleriyle hizmet vermeye başladı.

2006'DAN BUGÜNE DEĞİŞEN YAPI, KORUNAN GELENEK

İlk kez 2006 yılında Halil Bakışgan tarafından Şahinbey ilçesindeki Ömeriye Camii yakınlarında açılan lokanta, 2010 yılında Emek Mahallesi'ne taşındı.

İşletmenin kurucusu Halil Bakışgan, 2020 yılında hayatını kaybetti. Bu tarihten itibaren üçüncü kuşak temsilcileri olan Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler, işletmeyi birlikte yürütmeye devam ediyor.

Kasap Halil Usta: Gaziantep'te üç kuşaktır süren bir esnaf hikayesi

ÜÇ KUŞAKLIK SÜREKLİLİK

İşletmenin bugünlere gelmesinde, aile içindeki meslek aktarımının önemli bir rolü bulunuyor. Abdullah Bakışgan'ın aktardığına göre, sektördeki deneyimlerini çocuk yaşlardan itibaren kazanmışlar.

Bugün her iki kardeş de menü yönetimi, müşteri ilişkileri ve mutfak süreçlerinde aktif rol alıyor.

TEK ŞUBE İLE DEVAM

Franchise ya da zincirleşme yoluna gitmeyen işletme, hâlen tek şube ile Emek Mahallesi'nde hizmet veriyor.

Yıllar içinde İstanbul, Ankara ve hatta yurt dışından gelen ikinci şube taleplerine rağmen, Bakışgan kardeşler önceliği mevcut yapının korunmasına veriyor.

Kaynak: Haberler.com / Gastronomi
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.