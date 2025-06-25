Kasap Halil Usta: Gaziantep'te üç kuşaktır süren bir esnaf hikayesi

Gaziantep'in Emek Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Kasap Halil Usta" adlı işletme, geçmişi 1930'lu yıllara uzanan bir aile geleneğinin devamı niteliğinde. 1930 yılından 2006'ya kadar kasaplık mesleğini sürdüren Bakışgan ailesi, bu tarihten itibaren lokanta sektörüne yönelerek et yemekleriyle hizmet vermeye başladı.

2006'DAN BUGÜNE DEĞİŞEN YAPI, KORUNAN GELENEK

İlk kez 2006 yılında Halil Bakışgan tarafından Şahinbey ilçesindeki Ömeriye Camii yakınlarında açılan lokanta, 2010 yılında Emek Mahallesi'ne taşındı.

İşletmenin kurucusu Halil Bakışgan, 2020 yılında hayatını kaybetti. Bu tarihten itibaren üçüncü kuşak temsilcileri olan Abdullah ve Yunus Bakışgan kardeşler, işletmeyi birlikte yürütmeye devam ediyor.

ÜÇ KUŞAKLIK SÜREKLİLİK

İşletmenin bugünlere gelmesinde, aile içindeki meslek aktarımının önemli bir rolü bulunuyor. Abdullah Bakışgan'ın aktardığına göre, sektördeki deneyimlerini çocuk yaşlardan itibaren kazanmışlar.

Bugün her iki kardeş de menü yönetimi, müşteri ilişkileri ve mutfak süreçlerinde aktif rol alıyor.

TEK ŞUBE İLE DEVAM

Franchise ya da zincirleşme yoluna gitmeyen işletme, hâlen tek şube ile Emek Mahallesi'nde hizmet veriyor.

Yıllar içinde İstanbul, Ankara ve hatta yurt dışından gelen ikinci şube taleplerine rağmen, Bakışgan kardeşler önceliği mevcut yapının korunmasına veriyor.