Kartalkaya'da yangın neden çıktı? Son Dakika Bolu kayak merkezi otelde yangın nasıl çıktı?

Kartalkaya'da yangın neden çıktı ve Bolu'da çıkan yangın söndürüldü mü soruları gündeme geliyor. Gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Peki, Bolu kayak merkezi otelde yangın nasıl çıktı?

KARTALKAYA'DA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Hayatını kaybedenlerden ikisi üst kattan atlayanlar" açıklamasında bulundu.

BOLU KAYAK MERKEZİ OTELİNDE YANGIN NASIL ÇIKTI?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Bir odada başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararak büyüdü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelde konaklayan misafirler, çevredeki diğer otellere tahliye edildi. Yangına müdahale devam ederken, ilk belirlemelere göre çok sayıda can kaybı ve yaralanma olduğu tespit edildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, otelde yaklaşık 234 kişinin bulunduğunu ifade ederek, "Yangın gece saat 03.30 civarında restoran katında başlamış ve kısa sürede tüm oteli etkisi altına almıştır. İlk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden ikisi panikle üst kattan atlayan kişiler; biri otel çalışanı, diğeri bir misafir. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmıştır. Yangına kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 267 personel ile müdahale edilmektedir. İlk değerlendirmelere göre, maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.