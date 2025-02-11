Soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın kent uzlaşısı formülü adı altında İstanbul'da yerel yönetimlere sızma girişimi yürüttüğü öne sürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve makam odalarında arama yaparken, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Peki, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı kimdir? Kartal Belediye Başkan Yardımcısı neden gözaltına alındı?

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCIIS KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK" (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve 2024 yerel seçimleri sonrasında belediyelerde söz sahibi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, İstanbul'un 12 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında yaptığı aramalarda yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi.

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. yer alıyor.