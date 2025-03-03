Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Kars okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Kars okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Kars okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Kars okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Kars Valiliği'nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Kar yağışı ve fırtına uyarıları devam ederken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki, Kars okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Kars okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Kars ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kars okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Kars okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Kars HAVA DURUMU

Kars okullar tatil mi SON DAKİKA? 4 Mart Salı Kars okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Riskine Dikkat!

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 04.03.2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kars OKULLAR TATİL Mİ?.

Kars Valiliğinden henüz 4 Mart Salı günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
img

Kızılcık Şerbeti dizisinde akıllara zarar çekim hatası
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.