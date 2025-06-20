Karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?

Karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?
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20 Haziran Cuma günü öğrencilerin merakla beklediği karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Karnelerin ne zaman verileceği konusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?

Karne günü yaklaşırken, "karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?" sorusu eğitim camiasının gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona eriyor. Ancak kesin saat bilgisi okuldan okula farklılık gösterebilir. Özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler için karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma sorusu büyük önem taşıyor. Veliler de bu saat diliminde çocuklarının yanında olmak istiyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

Karneler saat kaçta verilecek 20 Haziran Cuma?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Çoğu okulda karne dağıtımı sabah saat 08:30 itibarıyla başlıyor. Bazı okullar ise 09:30 ile 10:30 saatleri arasında tören düzenleyerek karne ve başarı belgelerini öğrencilere sunuyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin kendi okullarından saat bilgisi almaları büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

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