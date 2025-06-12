Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak?

Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak?
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2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, öğrenciler ve veliler "karneler ne zaman verilecek" ve "okullar ne zaman kapanacak" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu konuda resmi takvimini yayımlayarak belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Karneler ne zaman verilecek? Bu soru, hem öğrenciler hem de veliler tarafından 2025 yazına yaklaşırken sıkça sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci, yaz tatiline ne zaman çıkacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı, yaz planlamaları açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı, 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarihte, Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacaklar.

Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Karneler ne zaman verilecek sorusu, özellikle Kurban Bayramı'nın yaz tatiline yakın tarihlere denk gelmesi nedeniyle daha da önem kazandı. Bazı söylentiler, okulların erken kapanacağı yönünde olsa da, MEB bu iddiaları yalanladı. Karneler ne zaman verilecek sorusuna net bir yanıt arayanlar için, resmi açıklamalar büyük bir rahatlama sağladı. Okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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