Karneler ne zaman alınacak 2024? Birçok öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Okulların kapanma tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından ders başı yapan olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. Peki, Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2024?

Karneler 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilecektir. Karne dağıtımı, okul yönetiminin belirlediği saatler doğrultusunda genellikle 08:30 itibariyle başlayacaktır. Ancak, her okulun karne dağıtma saati farklılık gösterebilir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler ile veliler yaz tatiline başlayacaklar.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 6 Haziran olması nedeniyle okulların kapanmasına 8 gün vardır. Buna göre 8 gün sonra okullar kapanacaktır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.