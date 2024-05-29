Karne ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi gün, kaç gün sonra dağıtılacak? Karneler ne zaman basılıyor, E-okul kapanıyor?

Karne ne zaman alınacak 2024? Araştırılıyor. Okulların kapanma tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından ders başı yapan olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. Peki, Karne ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi gün, kaç gün sonra dağıtılacak? Karneler ne zaman basılıyor, E-okul kapanıyor?

KARNE NE ZAMAN ALINACAK 2024?

2024 yılında karneler 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilecektir. Karne dağıtımı, okul yönetiminin belirlediği saatler doğrultusunda genellikle 08:30 itibariyle başlayacaktır. Ancak, her okulun karne dağıtma saati farklılık gösterebilir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler ile veliler yaz tatiline başlayacaklar.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 29 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanmasına 16 gün vardır. Buna göre 16 gün sonra okullar kapanacaktır.