Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karınca Adam Ve Yaban Arısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Karınca Adam Ve Yaban Arısı konusu nedir, Karınca Adam Ve Yaban Arısı oyuncuları kimler ve Karınca Adam Ve Yaban Arısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARINCA ADAM VE YABAN ARISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karınca Adam ve Yaban Arısı, Scott Lang'ın hem süper kahraman Ant-Man hem de bir baba olarak hayatını dengeleme çabalarını anlatıyor. Yenilmezler'in savaşında aldığı sorumluluklarla mücadele eden Scott, bir yandan kızına iyi bir baba olmaya çalışırken diğer yandan da süper kahramanlık görevlerine devam eder.

Bir gün Hope van Dyne (Yaban Arısı) ve Dr. Hank Pym ona acil bir görevle başvurur. Scott, geçmişin sırlarını çözmek için yeniden kostümünü giyer ve Wasp ile tehlikeli bir maceraya atılır. İkili, güçlerini birleştirerek hem yeni düşmanlara karşı savaşır hem de kendi sınırlarını zorlar.

KARINCA ADAM VE YABAN ARISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena

Yönetmen : Peyton Reed