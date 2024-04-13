Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm izleme linki araştırılmaktadır. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kardeşlerim yeni bölüm izle! Kardeşlerim canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kardeşlerim 124. bölüm canlı izleme linki!

KARDEŞLERİM 124. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kardeşlerim yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kardeşlerim 124. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır. Kardeşlerim dizisi gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV resmi internet sitesini ziyaret ederek Atv kanalını canlı izleyebilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren