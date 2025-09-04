Kardeniz Kılıç'ın eşi kimdir? Mahir Bektaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kardeniz Kılıç ile yeni evlilik yapan Mahir Bektaş kimdir, merak konusu oldu. Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan Mahir Bektaş, kimdir, ne iş yapıyor, kariyeri ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Kardeniz Kılıç'ın hayatındaki bu önemli değişiklik, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bektaş'ın geçmişi, mesleği ve evlilik hikayesiyle ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor?

MAHİR BEKTAŞ KİMDİR?

Kamu yönetimi alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Mahir Bektaş, Şubat 2025'te Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü görevine getirildi. Denetim süreçlerinde gösterdiği titiz ve disiplinli tutumuyla öne çıkan Bektaş, kamu etiğine olan bağlılığıyla biliniyor. 2007 KPSS'de Türkiye genelinde 92'nci sırada yer alarak dikkat çeken Bektaş, 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavını birincilikle kazanarak kariyerine başladı. 2016 yılından itibaren Adalet Bakanlığı bünyesinde Uzlaştırmacı olarak ceza davalarında bilirkişilik görevini sürdürdü. Şubat 2025 itibarıyla ise Bayrampaşa Belediyesi'nde Teftiş Kurulu Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MAHİR BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Mahir Bektaş 1979 doğumludur. Kamu yönetimi alanında uzun yıllardır edindiği deneyimlerle tanınan Bektaş, günümüzde yaklaşık 46 yaşındadır. Kariyerinde gösterdiği başarılar ve üstlendiği önemli görevlerle adından söz ettirmektedir.

MAHİR BEKTAŞ NERELİ?

Mahir Bektaş, 1979 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara kökenli olması, onun hem kişisel hem de profesyonel hayatında önemli bir rol oynamıştır. Başkentte yetişen Bektaş, burada edindiği eğitim ve deneyimlerle kamu yönetimi alanında sağlam bir altyapı oluşturmuştur. Ankara'nın kültürel ve idari yapısı, Bektaş'ın disiplinli çalışma anlayışına ve kamu hizmetine olan bağlılığına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Hem kariyerinde hem de yaşam tarzında Ankara'nın etkileri belirgin şekilde hissedilmektedir.

MAHİR BEKTAŞ EVLİ Mİ?

Mahir Bektaş evlidir. Şubat 2025'te Hollanda'da gerçekleşen özel bir evlilik teklifiyle nişanlanan çift, kısa süre sonra İzmir'de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde Kardeniz Kılıç, iki farklı gelinlik giymeyi tercih ederken, yakın dostu Aleyna Kalaycıoğlu da törene katılarak mutluluklarını paylaşmıştır. Bu özel gün, hem aile hem de dost çevresinde büyük bir sevinçle kutlanmıştır.

KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

Genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Kardeniz Kılıç, Survivor All Star 2024'te yedek yarışmacı olarak yer almasıyla birlikte Google'da en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Influencer ve model kimliğiyle öne çıkan Kılıç, özellikle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Instagram başta olmak üzere çeşitli platformlarda aktif olarak içerik üreten Kardeniz Kılıç, moda projeleri ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettiriyor.

Survivor All Star 2024'te yedek yarışmacı olarak dikkat çeken Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 doğumludur. 2024 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Kılıç, genç yaşına rağmen dijital dünyada adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Sosyal medyada kısa sürede önemli bir takipçi kitlesi edinen Kılıç, influencer ve model kimliğiyle tanınmakta; özellikle Instagram'da paylaştığı içeriklerle moda ve yaşam tarzı alanında ilgi görmektedir.