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Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu

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NGM'nin yeni dizisi Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu. Usta oyuncuları bir araya getiren dizi, izleyicinin merakını artıran tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardelenler dizisinin heyecanla beklenen yayın tarihi belli oldu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birçok usta oyuncunun rol aldığı yeni dizi Kardelenler, 2 Şubat Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU

Kardelenler, büyük bir kazanın ardından bambaşka hayatlara savrulan Korkmaz ailesinin yıllar sonra bir araya gelişini ve yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Aile üyeleri, gizli kalmış sırları açığa çıkararak gerçeklerle yüzleşirken, bu yüzleşme özellikle yetimhaneye verilen torunların hayatını tamamen değiştirecek.

KARDELENLER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kardelenler dizisi Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi isimleri bir araya getiriyor.

Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu

Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu

Kardelenler'in yayın tarihi belli oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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