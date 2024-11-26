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Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu (Karaman Valiliği Açıklaması)?

Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu (Karaman Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Karaman'da kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Yarın okul var mı ve yarın (27 Kasım) okullar açık mı soruları gündemde. Karaman'da Salı günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

Hafta sonu başlayıp, yeni haftanın ilk günü de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle pazartesi günü Türkiye genelinde birçok şehirde eğitime bir gün ara verildi. Peki, Karaman okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu (Karaman Valiliği Açıklaması)?

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.

27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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