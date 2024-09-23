Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı?

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karadut dizisi Pazartesi akşamları 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

KARADUT DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Karadut dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

KARADUT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KARADUT dizisi A TV ekranlarında yayınlanacak.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

KARADUT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Karadut dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Çeşitli semtlerde kamera karşısına geçilen dizi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Nişantaşı'nda gerçekleştiriliyor.