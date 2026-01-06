Haberler

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldı. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı emniyetle gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

  • Karadeniz'de sürüklenen 'HAPPY ARAS' isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu ve su aldı.
  • Gemideki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı ve sağlık durumları iyi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisinin Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldığını bildirdi. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

"MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak

Venezuela'da geçici başkandan Trump'ı kızdıracak imza