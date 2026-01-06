Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldı. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı emniyetle gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
"MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"