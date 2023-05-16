Karabük milletvekilleri kimler? 28. Dönem Karabük AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Karabük milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Karabük milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Karabük milletvekilleri kimler? Karabük seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
KARABÜK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Karabük milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Karabük milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Karabük milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Cem Şahin
Durmuş Ali Keskinkılıç
CHP Milletvekilleri:
Cevdet Akay
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023