Karabük milletvekilleri kimler? 28. Dönem Karabük AK Parti, MHP, CHP, YSP milletvekil listesi! Karabük milletvekili seçim sonuçları!

KARABÜK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Karabük milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Karabük milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Karabük milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Cem Şahin

Durmuş Ali Keskinkılıç

CHP Milletvekilleri:

Cevdet Akay