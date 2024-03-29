Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni ölüm izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni ölüm izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Merdo'nun teslim olmasıyla, Gülnaz serbest kalır. Latif Bey, olanların hesabını tek tek sormaya başlar. Kara Ağaç'ta, iki büyük aile arasında gerilim iyice tırmanır. Celal Ağa, Latif Bey'in hamlelerini karşılıksız bırakmaz. Ama Latif Bey'in, kendi ailesine uzanacak kadar ileri gidebileceğini tahmin etmemiştir.

Bulduğu çaputla, sırrı çözmeye yaklaşan Sultan'ı, Naile durdurur. Ömer ve Sultan'ın, Kara Ağaç'ın kaderini birlikte değiştireceklerine dair inançları günden güne pekişir. Artık gördükleri rüyaların gerçek anlamını sorabilecekleri biri daha vardır. Raziye, Kara Ağaç'a dönmüştür.

KARA AĞAÇ DESTANI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takp edebilirsiniz.