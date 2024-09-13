Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Kavuşmalarının önündeki engelin sır olduğunu bilen Sultan, Ömer'e büyük sırrı açıklayacak mıdır?

KARA AĞAÇ DESTANI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ile Sultan, Celal Ağa'yı Merdo'nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa'nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır. Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer'le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer'in Gülnaz'dan ayrılıp Sultan'a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo'yu arar. Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz'ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.