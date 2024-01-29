Kar lastiği zorunlu mu? 2024 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Bu sene kışlık lastik ne zaman takılacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve kışlık lastik ne zaman takılır merak ediliyor. Kışlık lastik ne zaman takılır 2024 ve kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Kışlık lastik ne zaman takılır 2024? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

KAR LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında 1'er ay arttırabilir.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ticari araçlar için ise zorunlu.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yasada bulunan bilgiye göre uygulama "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunludur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.