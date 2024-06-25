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Kapıda vize nasıl alınır? Kapıda vize için ne gerekli? Kapıda vize tek seferlik mi?

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Kapıda vize için bankada ne kadar para olmalı? Kapıda vize tek seferlik mi? Kapıda vize için hangi belgeler gerekli olduğu merak ediliyor. Kapıda vize veren Avrupa ülkeleri neler? Kapıda vize nereden ve nasıl alınır soruları gündemden düşmüyor. Peki, kapıda vize ile hangi ülkelere gidilir?

Kapıda vize başvurusu nasıl yapılır? Kapıda vize için ne gerekli? Kapıda vize için bankada ne kadar para olmalı? Kapıda vize işlemi ne kadar sürer? Kapıda vize tek seferlik mi? Kapıda vize veren Avrupa ülkeleri ve geçerlilik süresi araştırılıyor. Kapıda vize ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda vize, yabancı ülkelerin sınır kapılarında alınabilecek vize türüdür. Ülkeler arası yapılan anlaşmalar gereğince yurt dışına seyahat eden ülke vatandaşları, belirli güne kadar talep edecekleri turist vizeleri için kapıda vizeye başvurabiliyor.

KAPISINDA VİZE NASIL ALINIR?

Kapıda vize başvurusunu seyahat tarihinden 4 iş günü önce yapmak gerekiyor. Ayrıca pasaportunda KKTC giriş damgası bulunan kişiler, Yunanistan'dan kapı vizesi alamıyor. Kimi ülkeler kapıda vize uygulaması ile 30 güne kadar ülkeye giriş izni verirken (örneğin Dominik Cumhuriyeti), Ermenistan gibi ülkeler maksimum 4 aya kadar ülkede kalış vizesi veriyor.

Kapıda vize nasıl alınır? Kapıda vize için ne gerekli? Kapıda vize tek seferlik mi?

KAPIDA VİZE İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

İşlem süresi, o anki gişe yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Sırada beklenmediği takdirde 10 dakikalık bir süre içerisinde vize almanız mümkün.

KAPIDA VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kapıda vize için İstenilen evraklar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Genel olarak istenilen belgeler:

  • Pasaport (en azından 1 yıllık)
  • Pasaport fotokopisi
  • Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu
  • Vize ücreti için gerekli döviz
  • Otel rezervasyonu
  • Gidiş-dönüş uçak bileti
  • En az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
  • Seyahat sağlık sigorta poliçesi
  • En az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Kapıda vize ücretleri, ülkeden ülkeye ve yıldan yıla göre değişkenlik gösterebiliyor. Gitmek istediğiniz ülkenin vize ücreti bilgisini, ülkeye ait konsolosluk sayfasından öğrenebilirsiniz. Güncel kapıda vize ücretlerini T.C Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kapıda vize nasıl alınır? Kapıda vize için ne gerekli? Kapıda vize tek seferlik mi?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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