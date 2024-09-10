Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kapıcılar Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kapıcılar Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kapıcılar Kralı konusu nedir, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler ve Kapıcılar Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

• Sevda Ferdağ - Mahir'in Ev Arkadaşı (ses. Füsun Kokucu)

• Bilge Zobu - Albay Zafer (ses. Mücap Ofluoğlu)

• Şevket Altuğ - Sarhoş

• Sevil Üstekin - Hacer (ses. Suna Pekuysal)

• Can Kolukısa - Fehmi (ses. Gazanfer Özcan)

• Güner Sümer - Nuri (ses. Dinçer Çekmez)

• Feridun Çölgeçen - Übeyit Bey (ses. Türker Tekin)

• Özcan Özgür - Mahir (ses. Zafer Önen)

• Mine Zeren - Apartman sakini

• Yüksel Gözen - Müdür Mithat (ses. Sait Ergenç)

• Ekrem Dümer - Doktor (ses. Ünal Gürel)

• Hikmet Gül - Makbule (ses. Sacide Keskin)

• Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

• Fatoş Tez - Leyla

• Gülten Ceylan - Selma

• Mete Sezer - Memur Ferit

• Demircan Türkdoğan

• Diler Saraç - Doktor'un eşi

• Serpil Baykul - Fehmi'nin kızı

• Itır Gürdemirel

• Nisan Akman

• Eren Ertekin

• Yaman Yaşınel

• Aziz Kıskanç

• İbrahim Sabuncu

• Soner Yağız - İbrahim (Kapıcı Seyit'in oğlu)

• Rauf Öztürk

• Necip Sarıcıoğlu

• Taci Erşan

• Hacı Fidan - Bakkaldan ekmek alan kişi

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilirken Güneşli Sokak 1977'de çekilen Çöpçüler Kralı'na da ev sahipliği yapmıştır. Çöpçüler Kralı'nda sokağın Cihangir Parkı'ndan sonraki Samanyolu Sokağa kadar uzanan bölümü kullanılmıştır.