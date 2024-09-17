Üye Girişi
Haberler

Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanlı Ay Tutulması 2024, gök olaylarını yakından takip edenler tarafından heyecanla bekleniyor. Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek Ay tutulması, dünyanın birçok yerinden izlenecek. Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Süper Kanlı Ay tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir astrolojik olaylar arasında yer alır. Birçok kişi ise bu nadir olayın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.

Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Süper Kanlı Ay tutulması, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek.

Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır.

Bu 3 gök olayı şu şekilde sıralanır;

Süper Ay: Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma Süper Ay denir.

Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girdiğinde tamamen karanlık olmaz. Bunun yerine, güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renk tonuna bürünmesine neden olur. Bu kırmızı renge Kanlı Ay denir.

Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman Ay tutulması meydana gelir. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Teknoloji Türkiye Yaşam Dünya Eylül

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });