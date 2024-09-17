Süper Kanlı Ay tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir astrolojik olaylar arasında yer alır. Birçok kişi ise bu nadir olayın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.

Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Süper Kanlı Ay tutulması, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek.

Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır.

Bu 3 gök olayı şu şekilde sıralanır;

Süper Ay: Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma Süper Ay denir.

Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girdiğinde tamamen karanlık olmaz. Bunun yerine, güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renk tonuna bürünmesine neden olur. Bu kırmızı renge Kanlı Ay denir.

Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman Ay tutulması meydana gelir. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.