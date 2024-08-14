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Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak?

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasak mı hangi tarihler arası denize girilir soruları gündeme geliyor. Peki, Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak?

Kandıra'da denize girmek yasak mı? Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlara yasak getirildi. Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasaklandı? Detaylar haberimizdedir…

KANDIRA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Ağustos 2024 Çarşamba ve 15 Ağustos 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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