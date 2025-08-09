Kandil ne zaman? 2025'in son kandili ne zaman?

Güncelleme:
Toplumun her kesiminde manevi bir heyecanla beklenen kandil gecesi, insanları bir araya getirirken, kalplerde derin bir birlik ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Miraç kandili, yaklaşıyor. Peki, kandil ne zaman? 2025'in son kandili ne zaman?

Kandil gecesi, yaklaşan mübarek geceler arasında yer alıyor. Toplumun dört bir yanında manevi bir heyecanla beklenen bu özel gece, Müslümanlar için derin anlamlar taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, kandil büyük bir heyecanla bekleniyor. Kandil gecesi ile ilgili bütün merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Kandil ne zaman? 2025'in son Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olarak özel bir anlam taşıyor. Her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanan bu mübarek gece, 2025 yılında 26 Eylül Cuma akşamına denk geliyor. Bu tarih aynı zamanda 1447 Hicrî yılının Rebiülevvel ayının 12. gecesine karşılık geliyor.

2025 YILINDAKİ DİĞER KANDİLLER NE ZAMANDI?

  • 2025 yılında kandillerin tarihleri şu şekildeydi:
  • Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
  • Miraç Kandili : 27 Ocak 2025 Pazartesi
  • Berat Kandili: 14 Şubat 2025 Cuma
  • Kadir Gecesi: 27 Mart 2025 Perşembe
  • Mevlid Kandili: 26 Eylül 2025 Cuma

Bu bilgiler doğrultusunda Mevlid Kandili, 2025 yılının son kandili olarak takvimdeki yerini aldı.

