Üye Girişi
Haberler

Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kandahar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kandahar konusu, özeti ve Kandahar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kandahar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kandahar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kandahar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kandahar konusu nedir, Kandahar oyuncuları kimler ve Kandahar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu'da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

KANDAHAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Kandahar

Türü: Aksiyon

Yapım Yılı: 2023 – ABD

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Kandahar Sinema

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?
title