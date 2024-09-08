Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kandahar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kandahar konusu, özeti ve Kandahar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kandahar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kandahar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kandahar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kandahar konusu nedir, Kandahar oyuncuları kimler ve Kandahar özeti gibi konuları inceliyoruz.
KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu'da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.
KANDAHAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Orijinal Adı: Kandahar
Türü: Aksiyon
Yapım Yılı: 2023 – ABD
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Oyuncular: Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel