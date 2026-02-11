Kanbolat Görkem Arslan öldü mü, neden öldü?

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Beyoğlu'ndaki evinde gece yarısı aniden fenalaşan Arslan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Özellikle Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı "Sefer" karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçının ölümü, tüm Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, dün gece Beyoğlu'ndaki evinde aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Arslan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arslan'ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Sanat dünyasını yasa boğan bu haber, sevenlerini derinden üzdü.

DİZİ VE FİLM DÜNYASININ TANINMIŞ İSMİ

Kanbolat Görkem Arslan, kariyerinde Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Bazen Tatlıdır, Kuruluş Osman ve Tatar Ramazan gibi yapımlarda rol aldı. Tiyatro kökenli oyuncu, hem sahnede hem de ekranda kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturdu.

KİMDİR? GENÇ YAŞINDA SANATA ADANMIŞ BİR YAŞAM

4 Kasım 1980'de Düzce'de doğan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde başlayan kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürdü.

TELEVİZYONDA PARLAYAN YILDIZ

Arslan, televizyon kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisiyle adım attı. Ardından Hatırla Sevgili, Asi, Ezel, Yer Gök Aşk, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kuruluş Osman gibi çok sayıda projede rol aldı.

SİNEMA VE KISA FİLM BAŞARILARI

Oyuncu, sinema alanında da dikkat çeken projelerde yer aldı. Daire, Yurt, Teslimiyet, Hayatın Tuzu ve Enes Batur Gerçek Kahraman gibi filmlerde rol almasının yanı sıra, Yuva ve Ayak Altında adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.

TİYATRO KÖKENLİ SANATÇI

Arslan, tiyatro sahnelerinde Uyarca, Öküz, Köpeklerin İsyan Günü ve Tatyana gibi oyunlarda performans sergiledi. Uzun yıllar boyunca sahne deneyimi ile televizyon ve sinema projelerini birleştirerek kariyerini çeşitlendirdi.