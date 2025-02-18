KANAL D Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin tutkunları, yeni bölümde neler olacağını öğrenmek için fragmanı araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde!

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragmanda, Alya'nın Cihan'a Mine ile ilişkisi olup olmadığını sorması büyük bir yüzleşmeyi işaret ediyor. Sadakat ise, Ecmel'in Şahin'i kullanacağını düşünerek Nare'yi uyarıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir, yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir. Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir.Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE