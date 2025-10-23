Haberler

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 23 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 23 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?
Güncelleme:
Kanal D, 23 Ekim 2025 Perşembe günü yayın akışıyla televizyon izleyicilerinin ilgisini çekiyor. Gün boyunca birbirinden çeşitli programlarla dolu olan kanal, sabah kuşağından akşamın popüler dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunarak seyircilerini ekran başında tutmayı hedefliyor. Peki, Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 23 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 23 Ekim 2025 Perşembe gününe de zengin ve çeşitli programlarla merhaba diyor. Sabah saatlerinden akşamın popüler dizilerine kadar uzanan geniş yayın akışıyla, izleyicilere kesintisiz ve keyifli bir televizyon deneyimi sunuyor. Gün boyunca ekranlarda neler var, hangi programlar yayınlanacak? Kanal D'nin güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri haberimizin devamında.

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

23 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
  • 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16:45 – Arka Sokaklar (Yayında, Tekrar)
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 23:15 – Uzak Şehir (Tekrar)
  • 02:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)
  • 04:00 – Baht Oyunu (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

