ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Helene Kasırgası nedeniyle büyük hasar gören Kuzey Carolina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Kanada'nın eyalet olması yönündeki isteğini yineleyerek, "Eğer bu gerçekleşirse, Kanada vatandaşları çok büyük bir vergi indirimi alırlar ve ordu hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. Birçok şey hakkında endişelenmenize gerek kalmaz" dedi. Kanada ABD'ye mi bağlanacak?

KANADA ABD'YE Mİ BAĞLANACAK?

Gelecekte afet yardım çalışmalarına federal hükümet yerine eyaletlerin öncülük etmesine yol açacak adımlar atmayı düşündüğünü belirten Trump, "FEMA'nın tüm konseptini gözden geçiriyoruz. Açıkçası, Kuzey Carolina vurulduğunda valinin bununla ilgilenmesi konseptini seviyorum. Florida vurulduğunda vali ilgilenir. Yani eyalet ilgilenir. Bir sorunu hemen çözmek için nereye gittiklerini bile bilmeyen bir grup insanın bir bölgeden gelmesi benim için hiç işe yaramayan bir şey" dedi. "Gelecekte afet yardımları bizden geçecek" ifadelerini kullanan Trump, "Yani FEMA'dan geçmek yerine bizden geçecek. Bence burası başlamak için iyi bir yer. Çünkü valinin ve diğer herkesin hakkını teslim etmek gerekirse, FEMA bu işi beceremedi ve biz de bunu tersine çevireceğiz" diye konuştu.

KANADALILARA "VERGİ İNDİRİMİ" İLE "SAĞLIK SİGORTASI" SÖZÜ VERDİ

Konuşmasında Kanada'nın ABD'ye katılması konusuna da değinen Trump, bunun gerçekleşmesi halinde Kanadalılara "muazzam bir vergi indirimi" ile "çok daha iyi sağlık sigortası" sözü verdi.

"KANADA İLE YILDA 200 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ"

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması halinde ordu konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını kaydeden Trump, "Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Bunun nedeni araba yapmalarına, kereste almalarına izin vermemiz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok, kerestelerine ihtiyacımız yok, gıda ürünlerine ihtiyacımız yok, çünkü aynı ürünleri sınırın diğer tarafında biz üretiyoruz" dedi.

"KANADA HALKI BUNDAN HOŞLANACAKTIR"

Kanada'nın 51. eyalet olmasını çok istediğini vurgulayan Trump, "Eğer bu gerçekleşirse, Kanada vatandaşları çok büyük bir vergi indirimi alırlar ve ordu hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, birçok şey hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. Daha iyi sağlık güvencesine sahip olursunuz. Çok daha iyi sağlık güvencesine sahip olursunuz. Bence Kanada halkı bundan hoşlanacaktır, tabii açıklanırsa" ifadelerini kullandı.