KAN ÇİÇEKLERİ FRAGMAN yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

Kanal 7 ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Kan Çiçekleri ikinci sezonuyla izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in üstlendiği Kan Çiçekleri nefes kesecek yeni bölümleriyle gün ortasına renk katıyor. Merakla beklenen 'Kan Çiçekleri' dizisinin fragmanı nihayet yayınlandı. Dizi severlerin uzun süredir beklediği fragman, izleyicileri heyecanlandırdı. KAN ÇİÇEKLERİ FRAGMAN yayınlandı mı?

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Dilan ve Baran'ın, kan davası yüzünden yaptıkları zorunlu evlilik, zaman içinde gerçek bir aşka dönüşmüştür. Kâğıt üzerindeki evliliklerini gerçek bir düğünle taçlandırdıkları o kara günde konağa yapılan acımasız saldırı, Baran ve Dilan'ı yeniden birbirinden ayırır. Dilan, üç aydır kayıptır. Öfkeden deliye dönen Baran, karısını bulmak için bütün aşireti ayağa kaldırır. Adamlarını dört bir yana salan Baran Ağa, sevdiği kadını alan her kimse bulmaya ve bedelini ödetmeye ant içer. Ancak bu kez, karşısında çok güçlü ve beklenmedik bir düşman vardır. Dilan ve Baran'ı, yeniden kavuşmak uğruna verecekleri bu büyük savaşta hiç yaşamadıkları kadar büyük bir sınav bekler. Dilan'ı kaçıran Sabiha Emiroğlu hangi sırlarla ikilinin hayatına girecek ve bu sırlar Dilan ve Baran'ı nasıl etkileyecek? Kötüler mi yoksa Dilan ve Baran'ın aşkı mı galip gelecek?

KAN ÇİÇEKLERİ FRAGMAN LİNKİ!

KAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİNDE OYUNCU KARDOSUNDA KİMLER VAR?

Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Yılmaz Ulutaş, Göksel Kayahan, Ceyda Pınar, Gökhan Gürdeyiş, Nazan Bayazıt, Dilan Düzgüner, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Buse Bedir, Nuray Şerefoğlu, Oğuz Okul, Hakan Durmuş, Zeynep İkra Özköse, Mertcan Öztürk



