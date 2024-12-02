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Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Kalpazan dizisinde yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı

Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan 7. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm sonrası 8. bölüm merak edildi. Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, Canan'ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır. Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur. Bayram, Adem'in ve Kartal'ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir'i arar.

KALPAZAN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş

KALPAZAN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalpazan 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tı k layınız.

KALPAZAN KONUSU NE?

Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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