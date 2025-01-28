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Kahvaltıda çiğ et yiyip çiğ süt içen fenomene tepki

Kahvaltıda çiğ et yiyip çiğ süt içen fenomene tepki
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Avustralya'da yaşayan Amerikalı sosyal medya fenomeni Ashley English'in sosyal medyada paylaştığı çiğ et ve çiğ sütün oluşturduğu kahvaltı tepki çekti.

Avustralya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ashley English ilginç paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak fenomen isim çiğ et ve çiğ sütten oluşan kahvaltı paylaşımıyla tepki çekti.

"PİŞMİŞ ET BANA ÇEKİCİ GELMİYOR"

Kahvaltısında çiğ et ve çiğ süt tükettiğini dile getiren fenomen isim Instagram paylaşımında, "Beslenme söz konusu olduğunda benim felsefem her zaman vücudunuzu dinlemektir. Eğer doğal dünyanın ritimleriyle uyumluysanız ve Dünya'nın frekansına bağlanıyorsanız, o zaman vücudunuzun sizi içgüdüsel olarak en iyi sağlığınıza götüreceğine inanıyorum. Ben şahsen çiğ etin tadını ve ayrıca çiğ hayvansal gıdalar yediğimde hissettiğim hissi seviyorum. Pişmiş et şu anda bana hiç çekici gelmiyor. Ayrıca çiğ etin pişmiş ete göre daha fazla sıvı ve biyoyararlanımlı vitamin, mineral ve besin içerdiği söyleniyor. Herkes farklıdır ve genetiğiniz ve Dünya'da nerede yaşadığınız, vücudunuz için en iyi beslenmenin ne olduğu konusunda rol oynar. Vücudunuzun doğuştan gelen ve doğal bilgeliğinden yararlanmak istiyorsanız, doğal çevrenizle uyum içinde olun" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıda çiğ et yiyip çiğ süt içen fenomene tepki

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Fenomenin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar "Bu benim köpeğimin uyguladığı diyet" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Sosyal Medya
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