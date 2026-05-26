Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde annesine cam silerken yardım eden 20 yaşındaki genç, dengesini kaybederek 9. kattan düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trajik olayda, cam silme sırasında dengesini kaybeden 20 yaşındaki genç 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cam silme sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç, 9. kattaki dairenin penceresinden aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan kontrollerde genç adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Polis ekipleri olayın yaşandığı apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası apartman sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşların büyük şok yaşadığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, gencin düşüş nedeni ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Haber: Muhammet Özer

