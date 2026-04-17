Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile ilgili paylaşım yaptı, evinden çıkanlar şaşırttı

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 17 yaşındaki genç yakalandı. Şahısın evinde, askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardıa ardına yaşanan okul saldırıları sonrasında emniyet görevlileri tarafından sosyal medya devriyeleri arttırıldı.

17 YAŞINDAKİ LİSELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.A. isimli şahsın, suç unsuru içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Yapılan aramalarda şahsa ait olduğu belirlenen askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 adet bilgisayar kasası ve bir cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet
Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket