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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Birecik'te silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Birecik'te silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Birecik'te silah ve mühimmat ticareti soruşturmasında eş zamanlı aramalar yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı; 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi, aramalarda 1 AK-47, 4 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet (Silah ve Mühimmat Ticareti)” suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2026 tarihinde “Sokaklar Güvende” projesi kapsamında, Kahramanmaraş’ta 6, Birecik’te ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheliye ait adreslerde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 250 adet 7,62 milimetre fişek, 860 adet 9 milimetre fişek, 57 adet 12 kalibre kartuş, 6 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 13 adet tabanca şarjörü, 3 adet gündüz görüş dürbünü ve 9 adet tabanca kabze kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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