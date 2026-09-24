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Kahramanmaraş Valisi, saat 10.40'taki depremde olumsuz durum olmadığını açıkladı

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Kahramanmaraş Valisi, saat 10.40'taki depremde olumsuz durum olmadığını açıkladı
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Saat 10.40'ta meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentte şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saat 10.40’ta meydana gelen deprem sonrası Kahramanmaraş’ta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada depremi kentte de hissedildiğini belirterek, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.

Vali Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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