Kahramanmaraş'ta yıldırım şöleni: Ahır Dağı'nda yangın

Gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırımlar, vatandaşlara görsel şölen sunarken, yıldırım düşmesi sonucu Ahır Dağı’nda iki ayrı noktada yangın çıktı.

Kent genelinde günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı hava sıcaklıklarının ardından gün içerisinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşanırken, kentte kısa süreli serinlik etkili oldu.

Ancak sağanak yağış, beraberinde yıldırım tehlikesini de getirdi. Ahır Dağı’na yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde ise gökyüzündeki hareketlilik daha da arttı. Kent genelinde peş peşe çakan şimşek ve yıldırımlar, gece karanlığını saniyeler içinde aydınlattı. Adeta görsel bir şölene dönüşen doğa olayı, fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu