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Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen aracın karıştığı kazada yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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