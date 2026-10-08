Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı

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Kaza, Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu