Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe'de trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen aracın karıştığı kazada yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu