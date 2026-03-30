Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları hedef alarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik önemli delillere ulaşıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE TEFECİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kumar oynattıkları, borçlandırdıkları kişilere yüksek faizle para verdikleri ve özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin "pos tefeciliği" olarak bilinen yöntemle de haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, bu tür suç örgütlerinin vatandaşları borçlandırarak ekonomik anlamda daha büyük mağduriyetlere yol açtığını vurgularken, operasyonun bu yönüyle önemli bir adım olduğu ifade edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 30 Mart 2026 günü saat 06.00 itibarıyla 8 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 12 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 2,73 gram esrar, 7 cep telefonu ve 1 pos cihazı ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak-verecek kayıtlarının yer aldığı dokümanlara da el konuldu. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer