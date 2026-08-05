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Pazarcık'ta Reklam Panosu Faciası: 1 Ölü

Pazarcık'ta Reklam Panosu Faciası: 1 Ölü
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Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında taşınan reklam panosunun rüzgarın etkisiyle savrulup çarptığı M.E., dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan M.E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Aksu Yolu mevkisinde meydana geldi. M.Ş. idaresindeki, PVC üretimi yapan bir iş yerine ait açık kasa kamyonetin kasasında bulunan M.E., taşınan reklam panosunun seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle savrularak kendisine çarpması sonucu dengesini kaybedip araçtan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.E., 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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