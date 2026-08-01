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Kahramanmaraş’ta Pamuk Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş’ta Pamuk Fabrikasında Yangın
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesindeki pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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