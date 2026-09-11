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Kahramanmaraş’ta otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’tan Narlı yönüne seyir halindeyken, orta refüjde sulama çalışması yapan Ö.K. idaresindeki 34 PNM 49 plakalı kamyonun sağ arka bölümüne çarptı.

Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü A.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve H.A.A. ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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