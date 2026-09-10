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Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ve 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ve 8 Eylül 2026 tarihleri arasında  gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada, toplam 6 bin 191 adet sentetik ecza hapı ile 66,89 gram ve 7,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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