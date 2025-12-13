Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki bir şahıs kendisinden ayrılan kız arkadaşı 22 yaşındaki Sultan Değirmenci'yi kurşunlayarak öldürdü. Saldırgan polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi Pirahmetoğlu Sitesi önünde park halindeki bir otomobilden silah sesleri geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KENDİSİNDEN AYRILAN KIZ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI
Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, 22 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.T.K (24) olay yerinden kaçtı ancak kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın Değirmenci'yi kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kadının yakınları acı haberi alır almaz olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi. Sultan Değirmenci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Haber: Muhammet ÖZER